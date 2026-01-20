إعلان

حدث بالفن | حقيقة صلح أحمد فهمي وهنا الزاهد وعزاء محمود بشير وعيد ميلاد مي عز الدين

كتب : مصراوي

12:01 ص 20/01/2026
حدث بالفن | حقيقة صلح أحمد فهمي وهنا الزاهد وعزاء محمود بشير وعيد ميلاد مي عز الدين

إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، أشرف زكي وفتوح أحمد يقدمان واجب العزاء في الفنان محمود بشير، "ET بالعربي" يعلن صلح أحمد فهمي وهنا الزاهد بصورة تثير الجدل، هل تعدى رضا البحراوي على أغنية شفيقة؟، أصالة تشعل الجدل بسبب جائزة أنغام وعمرو أديب يدافع، بسمة بوسيل تنشر صورا جديدة من رحلتها مع أبنائها في السعودية، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:

مي عز الدين محمود بشير ريهام عاصم بسمة بوسيل أحمد فهمي هنا الزاهد أصالة رضا البحراوي

