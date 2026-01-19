إعلان

ماسبيرو يعود للإنتاج الدرامي بمسلسل حق ضايع" بعد توقف 10 سنوات

كتب : محمد أبو بكر

03:45 م 19/01/2026 تعديل في 03:46 م

مسلسل حق ضايع

احتفل ماسبيرو بعودته للإنتاج الدرامي بعد أكثر من 10 سنوات من التوقف، حيث بدأ قطاع الإنتاج قبل أيام تصوير مسلسل "حق ضايع" بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والمسلسل انتاج مشترك مع شركة "إكسيليفون فيلم " للمنتج عوض ماهر.

جاءت احتفالات بدء التصوير، بحسب بيان الهيئة الوطنية للإعلام، الاثنين، بحضور المخرج مجدي لاشين أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام، ومحمد الجوهري رئيس التليفزيون، وعبير القاضي رئيس قطاع الإنتاج ، وغادة الفقي رئيس قطاع الأخبار، وسامي العزالي عضو مجلس الهيئة الوطنية للإعلام ، ووليد حسن نائب رئيس التليفزيون، والمخرجة أميرة سالم نائب رئيس قطاع الأخبار . ومن قطاع الإنتاج جيهان رزق مدير عام التخطيط بانتاج الفيديو، ومدير الإنتاج عادل سالم.

من جانبه أعرب الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام مجدي لاشين عن سعادته بعودة الانتاج الدرامي بماسبيرو، وعن كون مسلسل "حق ضايع" 15 حلقة قال ان الأصل في الأعمال الدرامية 13 حلقة فقط، وأن زيادة الأعمال إلى 30 حلقة لم يكن الأصل بل ظهرت حديثاً مع أعمال مثل "ليالي الحلمية وغيرها"، وأكد أن هناك أعمال درامية أخرى ينتجها ماسبيرو قريباً.

مسلسل "حق ضايع" بطولة أحمد صلاح حسني، نسرين أمين، لوسي، نضال الشافعي، عبير منير، مروة الأزلي، ملك قورة، رنا سماحة، تأليف الدكتور حسين مصطفى محرم، اخراج محمد عبدالخالق، يشرف على الإنتاج اسلام فؤاد سليم.

إن عودة قطاع الإنتاج بماسبيرو مرة أخرى تأكيد على دور ماسبيرو التاريخي في تشكيل وجدان وعقل المصريين وتأكيد على دوره الوطني في الحفاظ على الهوية المصرية والقيم ومحاربة الأفكار المتطرفة على كافة المستويات.

ماسبيرو مسلسل حق ضايع منطقة الحزام الأخضر

