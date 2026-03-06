إعلان

بسبب حرب إيران.. ارتفاع ملحوظ في الطلب على النفط والغاز الروسي

كتب : وكالات

02:06 م 06/03/2026

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الكرملين الروسي، إن الحرب ضد إيران أدت إلى "ارتفاع ملحوظ في الطلب" على الطاقة الروسية، وهي ركيزة اقتصاد الحرب الذي يقوده فلاديمير بوتين، والذي تأثر بالعقوبات العالمية بسبب حربه في أوكرانيا.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين اليوم: "كانت روسيا وستظل موردًا موثوقًا لكل من النفط والغاز، سواء الغاز عبر الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال. وهذا لا يزال قائمًا. روسيا قادرة على ضمان استقرار جميع الإمدادات".

وأشار بيسكوف، إلى أن موسكو "تجري حوارًا مع الجانب الإيراني"، دون تحديد من يقصد، ورفض الإجابة عما إذا كانت روسيا تدعم إيران عسكريًا.

ويعتمد الاقتصاد الروسي بشكل كبير على إيرادات النفط والغاز، التي تضررت جراء العقوبات المفروضة بعد غزو أوكرانيا عام 2022. ومع تفاقم النزاع في الشرق الأوسط وخلق اضطرابات محتملة طويلة الأمد في تدفق الموارد الطاقية من المنطقة، قد تستفيد موسكو من هذا الوضع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكرملين إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات على الخليج النفط الروسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رحلة "لقمة العيش" انتهت في الأقصر.. تفاصيل جديدة لحادث صحراوي إسنا
أخبار المحافظات

رحلة "لقمة العيش" انتهت في الأقصر.. تفاصيل جديدة لحادث صحراوي إسنا

معهد الفلك يكشف تفاصيل هزة أرضية شمال رشيد
أخبار مصر

معهد الفلك يكشف تفاصيل هزة أرضية شمال رشيد
إصابة نجل وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش أثناء عملية في لبنان
شئون عربية و دولية

إصابة نجل وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش أثناء عملية في لبنان
"حقل ألغام بالسماء".. ماذا نعرف عن صواريخ إيران الانشطارية التي ضربت إسرائيل؟
شئون عربية و دولية

"حقل ألغام بالسماء".. ماذا نعرف عن صواريخ إيران الانشطارية التي ضربت إسرائيل؟
رسالة إمام عاشور لجمهور الأهلي بعد الفوز على المقاولون العرب
رياضة محلية

رسالة إمام عاشور لجمهور الأهلي بعد الفوز على المقاولون العرب

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الهدف القادم".. ترامب يكشف وجهته المقبلة بعد حسم الصراع مع إيران