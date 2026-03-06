إعلان

حكومة إقليم كردستان تنفي وجود خطط لمهاجمة القوات الإيرانية

كتب : وكالات

02:04 م 06/03/2026

إقليم كردستان ينفي وجود خطط لمهاجمة القوات الإيران

نفت حكومة إقليم كردستان العراقية، التقارير التي تحدثت عن نيتها تسليح الجماعات المعارضة الكردية وإرسالها إلى إيران، ووصفتها بأنها "مطلقًا لا أساس لها".

وقال المتحدث باسم الحكومة بيشاوا هوراماني في منشور على منصة X: “ننفيها قطعًا ونؤكد أنها تُنشر عمدًا وبنية خبيثة. وفي الوقت نفسه، حكومة إقليم كردستان والأحزاب السياسية ضمنها ليست جزءًا من أي حملة لتوسيع الحرب والتوترات في المنطقة”.

وأضاف هوراماني، أن الحكومة تُدين بشدة "الهجمات الجبانة" التي نفذتها إيران في الأيام الأخيرة واستهدفت الجماعات الكردية الإيرانية والعراقية في الإقليم شبه المستقل في شمال العراق. ودعا الحكومة الفيدرالية والمجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الاعتداءات وحماية أراضينا وشعبنا وإقليمنا.

وكانت شبكة NBC News الأمريكية، قد أفادت يوم الأربعاء أن مسؤولين من إدارة ترامب يناقشون مع قادة كرد في شمال العراق وشمال غرب إيران احتمال تسليح جماعات معارضة للنظام الإيراني، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة ومسؤول كردي عراقي. وقالت الجماعات الكردية إنها تعرضت للتمييز والقمع من قبل النظام الإيراني، لكنها أيضًا واجهت توترات مع بعض الناشطين المعارضين.

وفي حديثه لوكالة رويترز عن احتمال هجوم كردي في إيران، قال ترامب: "أعتقد أنه من الرائع أنهم يريدون القيام بذلك، أنا أؤيدهم تمامًا".

وعندما سُئل عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لتوفير غطاء جوي للقوات الكردية، قال ترامب: "لا أستطيع أن أخبركم بذلك".

إقليم كردستان العراقية إيران وأمريكا هجمات على الخليج الحرب على إيران الخطوط الجوية

