تستحقها بجدارة.. نادية الجندي تهنئ فاروق حسني على جائزة إنجاز العمر

وجهت النجمة نادية الجندي التهنئة للفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق على جائزة "إنجاز العمر" من حفل joy awards الذي أقيم أمس في المملكة العربية السعودية.

ونشرت نادية صورة فاروق حسني وهو يتسلم الجائزة من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "ألف مبروك للفنان فاروق حسني على جائزة إنجاز العمر من مهرجان joyawards، تستحقها بجدارة سعدنا كلنا كانت لحظة من أجمل، لحظات حياتى لحبي وتقديري لشخصك ولإنجازاتك العظيمة على المستوى الفني والإنساني".

وأضافت: "فاروق حسنى قامة فنية كبيرة وأدبية وعالمية شكراً لمعالى المستشار تركي آل الشيخ على هذه اللفتة الجميلة التي أسعدتنا جميعاً وأتمنى لـ joyawards دوام النجاح والتوفيق ولدولة السعودية الأمن والأمان والازدهار ".

تركي آل الشيخ يسلم فاروق حسني جائزة إنجاز العمر

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، استقبل وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني بترحاب كبير أثناء تكريمه بجائزة"إنجاز العمر" بحفل توزيع جوائز "جوي أووردز"، الذي أقيم مساء أمس السبت بمدينة الرياض في دورته السادسة هذا العام، بحضور كوكبة من ألمع النجوم حول العالم.

وحرص تركي آل الشيخ على تسليم الجائزة بنفسه للفنان الكبير فاروق حسني وقال: "أول مرة يسافر من 5 سنوات وجائزة إنجاز العمر تتشرف بيه"، وقام بتقبيل رأسه أمام الحضور.

