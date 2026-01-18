إعلان

غادة عبدالرازق تتألق في أحدث جلسة تصوير على هامش Joy Awards والجمهور: "قدوة البنات"

كتب : نوران أسامة

11:59 ص 18/01/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    أحدث جلسة تصوير للفنانة غادة عبد الرازق (1)
  • عرض 9 صورة
    أحدث جلسة تصوير غادة عبد الرازق (2)
  • عرض 9 صورة
    بالأسود غادة عبد الرازق تتألق
  • عرض 9 صورة
    إطلالة غادة عبد الرازق في حفل توزيع جوائز جوي أوردز
  • عرض 9 صورة
    بشعر أحمر وفستان كب أسود غادة عبد الرازق تخطف الأنظار
  • عرض 9 صورة
    غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث ظهور
  • عرض 9 صورة
    غادة عبد الرازق في أحدث ظهور
  • عرض 9 صورة
    غادة عبد الرازق في أحدث جلسة تصوير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق جمهورها صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك على هامش حضورها فعاليات حفل توزيع جوائز Joy Awards.

ونشرت غادة الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان كاب طويل باللون الأسود، واعتمدت لون الشعر الأحمر.

ولاقت الصور إعجابًا واسعًا من متابعيها، الذين أشادوا بإطلالتها، وجاءت أبرز التعليقات: "الديفا"، "القمر"، "قدوة البنات"، "ما شاء الله"، "مبهرة طول عمرك"، "ملكة".

يُذكر أن حفل Joy Awards يُعد من أبرز الفعاليات الفنية، حيث يكرم نخبة من نجوم الوطن العربي والعالم في مختلف المجالات، تقديرًا لما قدموه من إنجازات خلال العام الماضي، إلى جانب تكريم عدد من الأسماء التي ساهمت في تطوير صناعة الفن.

وشهد الحفل حضور كوكبة من النجوم، من بينهم: يسرا، فيفي عبده، نجم بوليوود شاروخان، حسن الرداد، مي عمر، هنا الزاهد، نيكول سابا، وفاء الكيلاني وزوجها تيم حسن، بشرى، دريد لحام، صبا مبارك، نانسي عجرم، النجمة العالمية ميلي بوبي براون، هيذر جراهام، إيمان العاصي، هاني رمزي، نادية الجندي، بوسي شلبي، حنان مطاوع، وآخرون.

اقرأ أيضًا:
بحضور تركي آل الشيخ.. JOY AWARDS يعلن جوائز نسخته السادسة ويكرّم نجوم العالم

تركي آل الشيخ عن فاروق حسني: "رجل عظيم من بلد عظيم"

غادة عبد الرازق حفل Joy Awards إنستجرام إطلالة أنيقة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

آخرها تريند الماء المغلي.. أخطر تحديات "تيك توك" للأطفال والمراهقين
علاقات

آخرها تريند الماء المغلي.. أخطر تحديات "تيك توك" للأطفال والمراهقين
الأرصاد تحذر: أمطار متفرقة تضرب السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري
أخبار مصر

الأرصاد تحذر: أمطار متفرقة تضرب السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري
وزير الري: "قد نطالب إثيوبيا بتعويضات مستقبليًّا بالمليارات عن نقص المياه"
أخبار مصر

وزير الري: "قد نطالب إثيوبيا بتعويضات مستقبليًّا بالمليارات عن نقص المياه"
إليسا الأجمل ودرة غير موفقة.. نقاد موضة يعلقون على إطلالات النجمات في حفل
الموضة

إليسا الأجمل ودرة غير موفقة.. نقاد موضة يعلقون على إطلالات النجمات في حفل
بإطلالات محتشمة.. نجمات الفن يتألقن في حفل توزيع جوائز Joy Awards
زووم

بإطلالات محتشمة.. نجمات الفن يتألقن في حفل توزيع جوائز Joy Awards

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام
هل هناك نية حكومية لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية؟ .. أمين خبراء الضرائب يجيب
بسبب كأس الأمم.. أول تحرك قضائي ضد حسام حسن واتحاد الكرة وقرار عاجل من المحكمة
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا