كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق جمهورها صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك على هامش حضورها فعاليات حفل توزيع جوائز Joy Awards.

ونشرت غادة الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان كاب طويل باللون الأسود، واعتمدت لون الشعر الأحمر.

ولاقت الصور إعجابًا واسعًا من متابعيها، الذين أشادوا بإطلالتها، وجاءت أبرز التعليقات: "الديفا"، "القمر"، "قدوة البنات"، "ما شاء الله"، "مبهرة طول عمرك"، "ملكة".

يُذكر أن حفل Joy Awards يُعد من أبرز الفعاليات الفنية، حيث يكرم نخبة من نجوم الوطن العربي والعالم في مختلف المجالات، تقديرًا لما قدموه من إنجازات خلال العام الماضي، إلى جانب تكريم عدد من الأسماء التي ساهمت في تطوير صناعة الفن.

وشهد الحفل حضور كوكبة من النجوم، من بينهم: يسرا، فيفي عبده، نجم بوليوود شاروخان، حسن الرداد، مي عمر، هنا الزاهد، نيكول سابا، وفاء الكيلاني وزوجها تيم حسن، بشرى، دريد لحام، صبا مبارك، نانسي عجرم، النجمة العالمية ميلي بوبي براون، هيذر جراهام، إيمان العاصي، هاني رمزي، نادية الجندي، بوسي شلبي، حنان مطاوع، وآخرون.

