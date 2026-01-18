إعلان

تيم حسن وجمال سليمان وأيمن زيدان يستعيدون ذكرياتهم مع المسلسلات السورية في joy awards

كتب : مصراوي

12:53 ص 18/01/2026
    فقرة فنية قدمها صناع الفن السوري
    فقرة فنية قدمها صناع الفن السوري (4)
    فقرة فنية قدمها صناع الفن السوري
    فقرة فنية قدمها صناع الفن السوري (6)
    فقرة فنية قدمها صناع الفن السوري
    فقرة فنية قدمها صناع الفن السوري (5)
    فقرة فنية قدمها صناع الفن السوري (7)
    فقرة فنية قدمها صناع الفن السوري (9)

كتبت- منى الموجي:

شهد حفل صناع الترفيه- joy awards 2026 الذي أقيم مساء السبت في الرياض بالمملكة العربية السعودية، فقرة فنية قدمها صناع الفن السوري من أبرز نجوم ونجمات المسلسلات السورية التي يرتبط بها الجمهور.

احتفى جوي أووردز بصناع الفن السوري وأعاد للجمهور ذكرياته مع أبرز الأعمال السورية، بينها يوميات جميل وهناء، الزير سالم، ربيع قرطبة، باب الحارة، وغيرها.

وقدم مجموعة من أبرز نجوم سوريا مشاهد من المسلسلات القديمة، وبينهم: أيمن زيدان، عابد فهد، جمال سليمان، تيم حسن، باسل خياط، صباح الجزائري، سامر المصري، عباس النوري، كما شارك في الفقرة النجمين الكبيرين: دريد لحام، منى واصف.

الحفل شهد حضور كوكبة من نجوم الفن، وحصل الكثير منهم على جوائز، بينهم الفنانة السورية أصالة التي فازت بجائزة صناع الترفيه الفخرية.

الفن السوري Joy Awards جمال سليمان تيم حسن

