السقا وفهمي وشيري عادل وهشام ماجد ضمن حضور Joy Awards 2026

كتبت- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

شهدت السجادة الخزامية للنسخة السادسة من حفل صناع الترفيه- Joy Awards 2026، حضور كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: شيري عادل، أحمد السقا، أحمد فهمي، هشام ماجد، حسن الرداد ونسرين طافش.

ومن بين أبرز حضور الحفل أيضا: نادية الجندي، دريد لحام، سوزان نجم الدين، بشرى، صبا مبارك، ماجد المصري، ورد الخال، باسم يوسف، مها نصار، إيمان العاصي، صفية العمري، هاني رمزي، عمرو مصطفى.

الحفل يكرم كوكبة من النجوم والمؤثرين والمشاهير في الفن والرياضة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والذين حققوا نجاحات كبيرة العام الماضي 2025.