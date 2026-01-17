إعلان

أحدث ظهور لـ وفاء الكيلاني في حفل "Joy Awards" بعد غياب

كتب : مروان الطيب

07:08 م 17/01/2026
    تيم حسن مع وفاء الكيلاني في حفل جوي أووردز

حضرت الإعلامية وفاء الكيلاني رفقة زوجها الفنان تيم حسن حفل توزيع جوائز "جوي أووردز"، الذي يقام مساء اليوم السبت بمدينة الرياض، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وأعربت وفاء الكيلاني عن سعادتها بالتواجد في حفل ضخم يضم كوكبة من أبرز وألمع النجوم حول العالم، ويعد هو الظهور الأول للإعلامية وفاء الكيلاني بعد غياب.

ويواصل عدد كبير من أبرز النجوم وصناع السينما والدراما التلفزيونية من مختلف أنحاء العالم، التوافد على أهم حدث فني يقام بالمملكة العربية السعودية، وسط منافسة شرسة على الأفضل.

ويكرم الحفل أبرز نجوم الوطن العربي والعالم في كافة المجالات على ما قدموه طوال العام الماضي، إلى جانب تكريم العديد من الأسماء التي أسهمت في تطور صناعة الفن.

