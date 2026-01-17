إعلان

حسام داغر ينعى محمد الإمام: "أطيب خلق الله"

كتب : هاني صابر

10:55 ص 17/01/2026

الفنان حسام داغر

نعى الفنان حسام داغر، صديقه الراحل الفنان محمد الإمام الذي وافته المنية أمس الجمعة.

ونشر حسام، صورة تجمعه به، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الله يرحمك يا إمام، كان أخويا في المسلسل وأخويا في الحقيقة.. مع السلامة يا صديقي يا أطيب خلق الله".

ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الجمعة، الفنان محمد الإمام أحد أبطال مسلسل "الغاوي" وذلك بشكل مفاجئ.

وأعلن خبر وفاته المخرج سامح بسيوني، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "أدعوا للفنان محمد الإمام بالرحمة والمغفرة، رحمة الله عليك يا حبيبي يا مبدع يا موهوب.. كان مثال للأخلاق والاحترام، إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن، محمد الإمام كانت آخر مشاركاته الفنية بمسلسل "الغاوي" مع النجم أحمد مكي، وعرض في موسم دراما رمضان 2025.

حسام داغر ومحمد الإمام

