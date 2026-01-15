إعلان

السياحة تكشف تفاصيل زيارة الممثل العالمي ويل سميث أهرامات الجيزة

كتب : مصراوي

04:43 م 15/01/2026

ويل سميث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد لطفي:

زار، اليوم الخميس، الممثل العالمي ويل سميث منطقة أهرامات الجيزة، لاستكشاف واحدة من أعظم معالم الحضارة الإنسانية؛ حيث كان في استقباله الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الذي رحّب به وأطلعَه على أهم ما تحتويه هذه البقعة التاريخية من أسرار وآثار تعكس عراقة الحضارة المصرية القديمة بالإضافة إلى أهم الاكتشافات الأثرية على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة السياحة في بيان إن ويل سميث، أبدى خلال اللقاء، اهتمامًا بالغًا بالتفاصيل التاريخية والأثرية، كما وعد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بالعودة إلى مصر مرة أخرى في فصل الربيع مع أسرته لزيارة مصر.

كما اصطحبه أشرف محي الدين، مدير عام آثار الجيزة، في جولة داخل هرم خوفو الأكبر حيث زار الحجرات الداخلية به وجميع ممراته كما التقط الصور التذكارية، معبّرًا عن إعجابه العميق بعظمة وتفرد الحضارة المصرية التي تركت بصمة لا تُمحى في سجل الحضارات الإنسانية.

وكان الممثل العالمي ويل سميث قد زار مصر في عام 2017 مع عائلته، حيث التقطوا صورًا أمام أهرامات الجيزة، كما أعربوا عن إعجابهم الشديد بجمالها وروعتها.

ويل سميث أهرامات الجيزة السياحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"نوال" دست السم لابنها وعلقته في "جنش" الغرفة.. والمحكمة تعاقبها
أخبار المحافظات

"نوال" دست السم لابنها وعلقته في "جنش" الغرفة.. والمحكمة تعاقبها
رويترز: الجيش الأمريكي يخفض مستوى التأهب في قاعدة العديد القطرية
شئون عربية و دولية

رويترز: الجيش الأمريكي يخفض مستوى التأهب في قاعدة العديد القطرية
سيدة مسيحية وخبراء ومهندسون.. تعرف على أعضاء لجنة إدارة غزة
حكايات الناس

سيدة مسيحية وخبراء ومهندسون.. تعرف على أعضاء لجنة إدارة غزة
صلاح عبد الله يدافع عن حسام حسن.. ومدحت العدل يرد "أضعف مدرب"
زووم

صلاح عبد الله يدافع عن حسام حسن.. ومدحت العدل يرد "أضعف مدرب"
لإنهاء احتجاجات مينيابوليس.. ترامب يهدد باللجوء إلى "قانون التمرد"
شئون عربية و دولية

لإنهاء احتجاجات مينيابوليس.. ترامب يهدد باللجوء إلى "قانون التمرد"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات