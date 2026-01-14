إعلان

على أنغام خطفوني.. يسرا تنشر صورة مع عمرو دياب

كتب : معتز عباس

09:15 م 14/01/2026

الفنانة يسرا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة يسرا متابعيها على السوشيال ميديا صورة تجمعها بالهضبة عمرو دياب.

ونشرت يسرا الصورة عبر ستوري حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، م وضع أغنية "خطفوني.

وتنتظر يسرا عرض فيلم الست الذي يضم كوكبة من النجوم، أبرزهم درة، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام.

كما يشارك في العمل السينمائي، مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم ماجد المصرى، فتحي عبد الوهاب، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، محمد أنور، مصطفى أبو سريع وآخرين.

فيلم "الست لما"، من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوى، وإخراج خالد أبو غريب، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ومن المقرر الإعلان الأيام المقبلة عن موعد عرض الفيلم في السينمات.

يسرا وعمرو دياب

الفنانة يسرا على إنستجرام الفنانة يسرا يسرا تنشر صورة مع عمرو دياب يسرا وعمرو دياب في صورة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من علاء مبارك بعد خسارة مصر من السنغال
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من علاء مبارك بعد خسارة مصر من السنغال
"أقعد تحت رجليكي" فيفي عبده توجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب
زووم

"أقعد تحت رجليكي" فيفي عبده توجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب

""جيت هنا قبل كده".. لماذا نشعر أننا زرنا المكان سابقا؟
نصائح طبية

""جيت هنا قبل كده".. لماذا نشعر أننا زرنا المكان سابقا؟
رد فعل ساديو ماني بعد الفوز على منتخب مصر
رياضة عربية وعالمية

رد فعل ساديو ماني بعد الفوز على منتخب مصر
التلفزيون الإيراني مهددا ترامب: هذه المرة الرصاصة لن تخطئك
شئون عربية و دولية

التلفزيون الإيراني مهددا ترامب: هذه المرة الرصاصة لن تخطئك

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان