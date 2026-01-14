على أنغام خطفوني.. يسرا تنشر صورة مع عمرو دياب

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة يسرا متابعيها على السوشيال ميديا صورة تجمعها بالهضبة عمرو دياب.

ونشرت يسرا الصورة عبر ستوري حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، م وضع أغنية "خطفوني.

وتنتظر يسرا عرض فيلم الست الذي يضم كوكبة من النجوم، أبرزهم درة، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام.

كما يشارك في العمل السينمائي، مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم ماجد المصرى، فتحي عبد الوهاب، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، محمد أنور، مصطفى أبو سريع وآخرين.

فيلم "الست لما"، من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوى، وإخراج خالد أبو غريب، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ومن المقرر الإعلان الأيام المقبلة عن موعد عرض الفيلم في السينمات.