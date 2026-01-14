إعلان

مخرج "مرسل إلى": أثمن اهتمام الدولة المصرية بالمسرح المدرسي

كتب : منال الجيوشي

03:13 م 14/01/2026

يستقبل مسرح السامر مساء غد الخميس، العرض المسرحي المصري "مرسل إلى"، ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي.

وتقام هذه الدورة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه الهيئة العربية للمسرح، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، وتستضيفها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير الجاري .

وعقدت اليوم ندوة عن عرض "مرسل إلى" إخراج محمد فرج، وأدارها الكاتب الصحفى يسري حسان، الذي أكد أنه لأول مرة يشارك عرض مسرحي تابع للهيئة العامة لقصور الثقافة فى مهرجان المسرح العربي.

وقال محمد فرج مخرج العرض، إنه عمل في المسرح المدرسي، ثم مسرح الجامعة، وهذا ما أوقعه في حب المسرح، حتى وصل إلى إخراج عروض من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة وبالتحديد في قصر ثقافة السنبلاوين.

كما ثمن توجه الدولة المصرية نحو الاهتمام بالمسرح المدرسي، معبرا عن سعادته بتمثيل أحد عروض الثقافة الجماهيرية ذات الإنتاج المنخفض التكاليف في فعاليات مهرجان بحجم مهرجان المسرح العربي.

وقال المخرج غنام غنام- مسؤول المجال الإعلامي للمهرجان، إن هذا العرض يؤكد على أن الهيئة العربية للمسرح تخضع لمعيار الجودة فقط، فلا ننظر إلى اسم المخرج أو تاريخه أو أسماء شهيرة من الفنانين، فقط هو معيار الجودة للعمل الذى يتم من خلاله اختيار الأعمال المشاركة فى المهرجان، مشيرا إلى أن هذا العرض وفريق العمل فرض نفسه بنفسه، موجها التحية والتقدير للجنة اختيار العروض بالمهرجان ولفريق العمل بالمسرحية .

من جانبه، أكد الكاتب طه زغلول- مؤلف العرض، أن أغلب الأعمال التى يكتبها ترجع إلى نصوص تاريخية، ويحاول النظر لها بشكل مختلف، فدراسة التاريخ تجعله يستكشف بعض ملامح المستقبل التى يستطيع ترجمتها بالكتابة، والعرض يتحدث عن مأساة الإنسان في زمن الحرب عبر رؤية درامية.

وتحدث الفنان محمد سليمان - أحد أبطال العرض، عن تجربته فى المسرح التي بدأت بالمدرسة، أما في قصور الثقافة فهي التجربة الثامنة له، مشيرا أن العرض كانت خطواته ناجحة في كل عروضه سواء في نطاق قصور الثقافة أو في المهرجانات الأخرى.

مهرجان المسرح العربي وزارة الثقافة المصرية مسرح السامر عرض مرسل إلى

