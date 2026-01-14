إعلان

بعد أزمته مع ملحنها.. عمر كمال يستعد لطرح "تهون عليا"

كتب : مصطفى حمزة

02:03 م 14/01/2026

عمر كمال

يستعد المطرب عمر كمال لطرح 3 أغاني، من بينها "تهون عليا"، وهي الأغنية التي أشعلت أزمة مع ملحنها فارس فهمي.

وطرح عمر كمال، عبر صفحاته في مواقع التواصل، برومو 3 أغاني، وهي "مش كتير"، من كلمات أسامة محرز، وألحان إسلام عاطف، وتوزيع وسام عبدالمنعم، و "بموت بالبطيء"، من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.

و"تهون عليا" التي كان من المقرر طرحها في نوفمبر الماضي، قبل أن يقوم عمر كمال بتأجيلها، بسبب الأزمة التي أثارها ملحن الأغنية فارس فهمي، ومطالبته بعدم طرحها.

وقال فارس في مقطع فيديو نشره عبر صفحته في موقع فيسبوك: "رسالة للنجم عمر كمال، أنا لما اتكلمت عن أغنية (الشيلة كاملة)، وهاجمت حمزة نمرة، إنت سبق وهددتني إنك هتشيل م الألبوم الأغنيتين بتوعي (الشيلة كاملة) ، و(تهون عليا)، من ألبومك".

وتابع: "ولما إنت نزلت الجزء الأول من أغاني ألبومك، الناس قعدت تقول لك الحمد لله أن محمد فؤاد، ما غناش الأغاني دي، وكلهم حطوا عليك، فاستعنت بـ فارس فهمي، وطلعت بكارت (الشيلة كاملة)، وبفضل الله سبحانه وتعالى كسرت الدنيا، وأنا قلت الكلام ده قبلها بيومين".

وأضاف فارس فهمي: "أنا بقى عايزك ترجع تاني للتهديد بتاعك، ولما تنزل الجزء الثاني من ألبومك شيل الأغاني بتاعتنا، ووريني الناس اللي إنت حافظ أساميهم زي اسمك هيعملولك ايه".

يذكر أن أغنية "تهون عليا"، من كلمات أحمد شكري، وألحان فارس فهمي، و توزيع توما.

برومو "تهون عليا"

عمر كمال اغنية تهون عليا فارس فهمي

