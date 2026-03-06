كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الشعور المتكرر بالدوخة وعدم الاتزان ليس مرضًا في حد ذاته، بل عرض قد يشير إلى عدة أمراض مختلفة، مؤكدًا أنه لا يجب علاج العرض دون معرفة السبب الحقيقي وراءه.

وقال موافي خلال برنامجه "رب زدني علمًا" على قناة "صدى البلد" إن الدوخة قد تنتج عن أسباب متعددة، منها الأنيميا (فقر الدم)، مشكلات في الأذن الداخلية، هبوط عضلة القلب، الفشل الكلوي، نقص الصوديوم أو هرمون الكورتيزون، أو مشكلات في مراكز التوازن بالمخ.

وأضاف أن تشابه الأعراض بين هذه الحالات يجعل تناول أدوية للدوخة فقط خطأً، لأن كل حالة لها علاج مختلف تمامًا، مشيرًا إلى أن الأنيميا من أكثر الأسباب شيوعًا خاصة لدى السيدات بسبب فقدان الدم خلال الدورة الشهرية، وعلاجها بسيط عند التشخيص المبكر.

ونصح موافي بضرورة التوجه أولًا إلى طبيب باطني عند الشعور المتكرر بالدوخة وعدم الاتزان، لأنه الأقدر على تقييم الحالة وتحديد ما إذا كانت المشكلة باطنية أو تحتاج تحويلًا لمتخصصين آخرين مثل أطباء الأنف والأذن أو القلب.

