شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: العمل تعلن عن وظائف بشركات أدوية برواتب تصل لـ 8300 جنيه، و"التضامن الاجتماعي" توزع أكثر من 15 ألف وجبة على قاطني "السكن البديل"، و معهد الفلك يكشف تفاصيل هزة أرضية شمال رشيد، ومد الأوكازيون الشتوي لـ 21 مارس.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

العمل تعلن عن وظائف بشركات أدوية برواتب تصل لـ 8300 جنيه

أعلنت وزارة العمل عن توفر 35 فرصة عمل بإحدى كبرى شركات الأدوية العاملة في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة بمحافظة السويس، برواتب ومزايا مجزية، تنفيذا لتوجيهات حسن رداد، وزير العمل، بتوفير فرص عمل لائقة للشباب في شركات القطاع الخاص.

"التضامن الاجتماعي" توزع أكثر من 15 ألف وجبة على قاطني "السكن البديل"

قال بيان صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي إن الوزارة تواصل قوافلها وبرامجها التنموية والرعائية لدعم سكان المناطق المطورة بديل العشوائيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك فى إطار جهودها المستمرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

معهد الفلك يكشف تفاصيل هزة أرضية شمال رشيد

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الجمعة، تسجيل هزة أرضية جديدة وقعت في البحر المتوسط على بعد نحو 395 كيلومترًا شمال مدينة رشيد.

لتلبية احتياجات المواطنين.. مد الأوكازيون الشتوي لـ 21 مارس

أصدر الدكتور شريف فاورق وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار وزاري رقم 48 لسنة 2026 بمد فترة التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام 2026 حتى يوم 21 مارس الجاري.

أمطار خفيفة ونشاط رياح.. توقعات طقس السبت

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غداً السبت 7 مارس 2026 والظواهر الجوية المتوقعة.

بينها العقاب الذهبي والحرباء المصرية.. حملة موسعة بسوق الجمعة لمكافحة الإتجار في الحياة البرية

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة على سوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار خطة الوزارة للتصدي والعمل علي وقف عمليات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية حفاظاً على الموارد الطبيعية و التنوع البيولوجي.

وزير الصحة: الأطباء شريك أساسي في نجاح المنظومة الطبية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن أطباء مصر أثبتوا عبر عقود طويلة قدرتهم على مواجهة التحديات بعلم ومهارة وثبات، خاصة في الأزمات الاستثنائية حيث كانوا في الصفوف الأولى يؤدون واجبهم بكفاءة ومسؤولية، مشددًا على تقدير الدولة المصرية لـ”الجيش الأبيض” الذي اختار موقع المسؤولية في أوقات الشدة، ووصفهم بشريك أساسي في نجاح المنظومة الصحية.

