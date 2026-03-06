نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مسؤولون في جيش الدفاع الإسرائيلي أن الضربات العسكرية ضد إيران نجحت في تدمير نحو 60% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية، مؤكدين أن الهدف من العمليات ليس إسقاط القيادة الإيرانية، بل إضعاف قدراتها العسكرية والنظامية.

وتوقع المسؤولون أن تستمر الحملة العسكرية لعدة أسابيع مقبلة، مع تكثيف الهجمات على منشآت إنتاج الأسلحة والقدرات المرتبطة بالتصنيع العسكري الإيراني، مشيرين إلى أن الضربات بدأت بالفعل على مراحل، مستهدفة الصناعات العسكرية والبنية التحتية المرتبطة بالمجهود الحربي.

وأضاف المسؤولون أن موجات الضربات الحالية تُعد جزءاً من خطة طويلة المدى، قائلين إن العمليات ستستمر خلال الأسابيع المقبلة لكنها لن تمتد لسنوات، كما أنها لن تنتهي سريعاً.

وفيما يتعلق بالجدول الزمني للحرب، أكدوا أن التوقيت النهائي غير محسوم، مشيرين إلى ضرورة التحلي بالصبر، مع الأمل في حدوث تغير سياسي داخل إيران وظهور قيادة جديدة، دون الاعتماد على هذا الاحتمال في التخطيط العسكري.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو نفذ ضربات في منطقة شيراز، حيث أُطلقت نحو 200 قذيفة خلال أكثر من 100 مهمة قتالية، بينما استمرت الضربات في غرب إيران، مستهدفة أكثر من 400 موقع عسكري، شملت منصات الصواريخ الباليستية ومخازن الطائرات المسيّرة.