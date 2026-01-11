إعلان

بصورة قديمة مع حسام حسن.. أحمد شيبة يحتفل بتأهل المنتخب لنصف نهائي أمم أفريقيا

كتب : سهيلة أسامة

12:10 م 11/01/2026

أحمد شيبة

احتفل المطرب الشعبي أحمد شيبة بفوز المنتخب المصري وتأهله إلى دور قبل النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء السبت.

ونشر أحمد شيبة صورة جمعته بـ حسام حسن وإبراهيم حسن عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "هو ده الكلام".

يذكر أن آخر أعمال أحمد شيبة أغنيتي "بازوكا" و"أزمة ضمير"، إلى جانب مشاركته في تترات عدد من المسلسلات، من بينها تتر مسلسل "حق عرب" في رمضان 2024، وتتر مسلسل "فهد البطل" عام 2025.

إميلي شاه تهنئ والدها بعيد ميلاده بصور جديدة من حفل زفافها على مينا مسعود

الفنان محمد هنيدي عن فوز منتخب مصر على كوت ديفوار: "متعودين"

