الصور الأولى من مراسم تشييع جنازة هلي الرحباني ابن فيروز

كتب : هاني صابر

12:12 م 10/01/2026 تعديل في 01:08 م
    مراسم تشييع جنازة ابن فيروز (2)
    مراسم تشييع جنازة ابن فيروز (1)
    مراسم تشييع جنازة ابن فيروز (3)
    نعش هلي الرحباني ابن فيروز (1)
    نعش هلي الرحباني ابن فيروز (2)

كتب- هاني صابر:

بدأت مراسم تشييع جنازة هلي ابن الفنانة الكبيرة فيروز، منذ قليل من كنيسة رقاد السيدة في منطقة المحيدثة – بكفيا.

ورحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي، ابن السيدة فيروز، هلي الرحباني، عن عمر يناهز الـ 60 عامًا، وكان الراحل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويعد هلي الرحباني هو الابن الأصغر لـ "جارة القمر" فيروز، وحرصت على إخفائه عن الأضواء لسنوات عديدة.

وأكد الأطباء، وقت ولادته أن نجلها لن يعيش سوى مدة قصيرة، إذ ولد وهو يعاني إعاقة ذهنية وحركية استمرت معه حتى وفاته.

وأطلقت فيروز على ابنها هلي، وتعني كلمة "هلي" بـ"أهلي" بالعامية اللبنانية، ورفضت الفنانة وضع ابنها هلي في دار للرعاية، وفضلت رعايته بنفسها حتى وفاته.

جنازة هلي الرحباني هلي الرحباني فيروز ذوي الاحتياجات الخاصة

