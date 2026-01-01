إعلان

إلهام شاهين وماجد الكدواني وأحمد عز.. 25 صورة للنجوم في عزاء والدة هاني رمزي

كتب : مروان الطيب

10:35 م 01/01/2026
    محمد لطفي في عزاء والدة هاني رمزي
    ماجد الكدواني
    ماجد المصري في عزاء والدة هاني رمزي
    ماجد المصري
    عصام إمام
    سلاف فواخرجي
    عصام إمام يقدم واجب العزاء في والدة الفنان هاني رمزي
    سلاف فواخرجي وزوجها يقدمان واجب العزاء
    المنتج هشام سليمان
    الفنانة سلاف فواخرجي
    الفنانة إلهام شاهين
    الفنان ماجد المصري
    الفنان محمد لطفي
    سلاف فواخرجي تواسي هانر رمزي في عزاء والدته
    الفنان تامر عبد المنعم
    الفنان ضياء عبد الخالق
    الفنان أحمد فتحي
    الفنان أحمد عز
    الفنان أحمد رزق
    أكرم حسني
    الإعلامي أسامة منير
    أسامة منير
    أحمد عز يقدم واجب العزاء
    أحمد فتحي في عزاء والدة هاني رمزي

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي على تقديم واجب العزاء في والدة الفنان هاني رمزي الذي أقيم مساء اليوم الخميس بكنيسة أبي سيفين في التجمع الأول.

وكان من أبرز الحضور الفنانة إلهام شاهين، الإعلامي أسامة منير، الفنان ماجد الكدواني، الفنان أحمد عز، الفنان محمد هنيدي، الفنان أحمد رزق، الفنان أكرم حسني، عصام السقا شقيق الزعيم عادل إمام، الفنان ماجد المصري، الفنانة سلاف فواخرجي وزوجها، الفنان محمد لطفي، الفنان ضياء عبد الخالق، الفنان تامر عبد المنعم، الفنان فتوح أحمد، الإعلامي محمود سعد.

هاني رمزي يودع والدته برسالة مؤثرة

ودع الفنان هاني رمزي، والدته، بكلمات مؤثرة، التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

ونشر هاني رمزي، عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، صور له مع والدته الراحلة.

وكتب رمزي: "أمي سابتني وراحت السما، ست الحبايب وروح قلبي وأحن قلب عليا، مش عارف إزاي الأيام هتبقى عاملة إزاي من بعدك يا أمي، الله يرحمك يا أمي وينيح روحك يا حبيبتي".

عزاء والدة الفنان هاني رمزي كنيسة أبي سيفين نجوم الوسط الفني إلهام شاهين ماجد الكدواني محمد هنيدي أحمد عز

