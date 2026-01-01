15 صورة .. بسنت شوقي تودع عام 2025 بصور من رحلاتها طوال العام

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي على تقديم واجب العزاء في والدة الفنان هاني رمزي الذي أقيم مساء اليوم الخميس بكنيسة أبي سيفين في التجمع الأول.

وكان من أبرز الحضور الفنانة إلهام شاهين، الإعلامي أسامة منير، الفنان ماجد الكدواني، الفنان أحمد عز، الفنان محمد هنيدي، الفنان أحمد رزق، الفنان أكرم حسني، عصام السقا شقيق الزعيم عادل إمام، الفنان ماجد المصري، الفنانة سلاف فواخرجي وزوجها، الفنان محمد لطفي، الفنان ضياء عبد الخالق، الفنان تامر عبد المنعم، الفنان فتوح أحمد، الإعلامي محمود سعد.

هاني رمزي يودع والدته برسالة مؤثرة

ودع الفنان هاني رمزي، والدته، بكلمات مؤثرة، التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

ونشر هاني رمزي، عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، صور له مع والدته الراحلة.

وكتب رمزي: "أمي سابتني وراحت السما، ست الحبايب وروح قلبي وأحن قلب عليا، مش عارف إزاي الأيام هتبقى عاملة إزاي من بعدك يا أمي، الله يرحمك يا أمي وينيح روحك يا حبيبتي".

