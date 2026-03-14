مدير مستشفيات قصر العيني يتفقد الطوارئ وبنك الدم لهذا السبب.. صور

كتب : عمر صبري

10:45 م 14/03/2026
    جولة تفقدية لمستشفى الاستقبال والطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة (4)
    جولة تفقدية لمستشفى الاستقبال والطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة (3)
    جولة تفقدية لمستشفى الاستقبال والطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة (2)
    جولة تفقدية لمستشفى الاستقبال والطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة (5)

أجرى الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، جولة تفقدية لوحدة الدكتور شريف مختار، إلى جانب تفقد مستشفى الاستقبال والطوارئ وبنك الدم.

وذلك استمرارًا لتوجيهات الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب، قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، بمتابعة تطوير منظومة العمل داخل المستشفيات والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وخلال الجولة كان في استقباله الدكتور أحمد بطاح، مدير وحدة الدكتور شريف مختار، حيث تفقد أقسام الوحدة واطّلع على سير العمل بها ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

كما شملت الجولة تفقد مستشفى الاستقبال والطوارئ، حيث التقى بعدد من شباب الأطباء العاملين بالقسم واستمع إليهم، وتفقد عددًا من الحالات المرضية داخل المستشفى، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور أحمد ماهر، مدير مستشفى الاستقبال والطوارئ.

وتضمنت الجولة كذلك تفقد بنك الدم للاطمئنان على توافر أرصدة الدم ومشتقاته وآليات العمل داخل البنك، بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات المرضى والحالات الحرجة.

وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة التي تحرص عليها إدارة مستشفيات جامعة القاهرة تنفيذًا لرؤية الأستاذ الدكتور حسام صلاح مراد لتطوير الأداء وتعزيز كفاءة المنظومة العلاجية داخل مستشفيات قصر العيني.


إقرأ أيضًا:
سيرتي كانت حافلة".. أول ظهور وتعليق لوزير التعليم العالي السابق أيمن عاشور

أبواب القيادات مفتوحة.. ماذا قال مدير مستشفيات قصر العيني خلال لقاءه طلاب الامتياز الجدد؟

مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر
"الأحمر بالزي البديل".. تفاصيل الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والترجي
بعد قرار إنهاء تعاقدهم.. أين تذهب "رواتب مستشاري المحافظ" الموفرة في بورسعيد؟
نطق الشهادة قبل رحيله.. "الشيخ عجمي" ترك محراب الصلاة ليعول والده فعاد
قنابل عنقودية إيرانية تضرب عدة مواقع في وسط إسرائيل.. هل وقعت إصابات؟
تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026