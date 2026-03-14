أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تتبع منهجية دقيقة في اتخاذ القرارات الاقتصادية الصعبة، مع مراعاة الأبعاد الأمنية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن بعض البيانات لا يمكن الإعلان عنها لأسباب تتعلق بالأمن القومي، لكنه حرص على تقديم صورة واضحة للمواطنين عن حجم التحديات الراهنة.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية، إن محطات توليد الكهرباء تستهلك نحو 60% من إجمالي المنتجات البترولية بتكلفة تصل إلى 600 مليار جنيه، مؤكدًا أن المواطن يدفع جزءًا ضئيلاً من هذه التكلفة، بينما تتحمل الدولة فارقًا يصل إلى 500 مليار جنيه دعمًا لقطاع الطاقة.

تفاصيل استهلاك الوقود في مصر

وأوضح الرئيس السيسي تفاصيل استهلاك الوقود في مصر، مشيرًا إلى أن الكهرباء تستهلك الجزء الأكبر من المنتجات البترولية، وأن وزير البترول يحصل شهريًا على نحو 8.5 إلى 9 مليارات جنيه من ميزانية وزارة الكهرباء لتغطية تكاليف الوقود.

وكشف الرئيس السيسي عن آلية التخطيط المالي في ظل تقلبات الأسعار العالمية، مؤكدًا أن الدولة توفر نسبة أمان في الموازنة للتعامل مع أي زيادات طارئة، قائلاً: "الموازنة تتحدد على أساس 60-80 دولار لسعر البترول.. أي زيادة فوق كده الدولة تتحملها".

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الحكومة تمتص فرق الأسعار لضمان استقرار حياة المواطنين، مضيفًا: "لو كنت بجيب بجنيه وببيع بجنيه وربع، لكن ده مش بيحصل.. إحنا بنتحمل الفرق.. إحنا بنوفر البنزين والكهرباء بأسعار أقل من تكلفتها الفعلية.. والفرق بتدفعه الدولة".

وشدد الرئيس السيسي، على أن الحكومة لم تلجأ لإجراءات تقشفية قاسية مثل تقليل حصص الوقود أو قطع الكهرباء لساعات طويلة، رغم الارتفاع العالمي في الأسعار.

واختتم الرئيس السيسي حديثه بالتأكيد على أهمية وعي المواطنين بحجم التحديات، مشيرًا إلى أن الدولة تعرض الحقائق بمنتهى الأمانة لتعزيز الفهم المجتمعي للظروف الراهنة.

