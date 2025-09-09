إعلان

ارتبط بـ ابنة عامر منيب.. 15 صورة للفنان الراحل عمرو ستين

10:20 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
    الفنان الراحل عمرو ستين
    الفنان الراحل عمرو ستين
    الفنان الراحل عمرو ستين
    الفنان الراحل عمرو ستين
    الفنان الراحل عمرو ستين
    الفنان الراحل عمرو ستين
    الفنان الراحل عمرو ستين
    الفنان الراحل عمرو ستين
    الفنان الراحل عمرو ستين
    الفنان الراحل عمرو ستين
    عمرو ستين ومريم عامر منيب
    عمرو ستين مع الزعيم عادل إمام
    الفنان الراحل عمرو ستين
    منة عدلي القيعي
كتب- مروان الطيب:

رحل عن عالمنا الفنان الشاب عمرو ستين اليوم الثلاثاء، وسط صدمة الوسط الفني والغنائي.

أعلن الفنان محمود العسيلي، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وفاة الفنان عمرو ستين.

وكتب العسيلي في منشوره: "توفي إلى رحمة الله أخي وصديقي عمرو ستين، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونقدم لكم في هذا التقرير معلومات عن الراحل عمرو سنتين:

1- ارتبط بمريم ابنة المطرب الراحل عامر منيب.

2- أطلق ألبومه الوحيد بعنوان "مسافر" عام 2012.

3- تعاون مع عدد من أشهر الشعراء والملحنين منهم محمد يحيى، أمير طعيمة وتامر علي.

4- محمد حماقي هو من شجعه لخوض تجربة الغناء.

5- حققت أغنيته "حياتي معاك" 25 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

6- كشفت منة عدلي القيعي عن تعرضه لوعكة صحية قبل رحيله.

اقرأ أيضا:

وفاة الفنان الشاب عمرو ستين

