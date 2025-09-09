ارتبط بـ ابنة عامر منيب.. 15 صورة للفنان الراحل عمرو ستين

كتب- مروان الطيب:

رحل عن عالمنا الفنان الشاب عمرو ستين اليوم الثلاثاء، وسط صدمة الوسط الفني والغنائي.

أعلن الفنان محمود العسيلي، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وفاة الفنان عمرو ستين.

وكتب العسيلي في منشوره: "توفي إلى رحمة الله أخي وصديقي عمرو ستين، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونقدم لكم في هذا التقرير معلومات عن الراحل عمرو سنتين:

1- ارتبط بمريم ابنة المطرب الراحل عامر منيب.

2- أطلق ألبومه الوحيد بعنوان "مسافر" عام 2012.

3- تعاون مع عدد من أشهر الشعراء والملحنين منهم محمد يحيى، أمير طعيمة وتامر علي.

4- محمد حماقي هو من شجعه لخوض تجربة الغناء.

5- حققت أغنيته "حياتي معاك" 25 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

6- كشفت منة عدلي القيعي عن تعرضه لوعكة صحية قبل رحيله.

