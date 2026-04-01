بسبب الأمطار.. تصادم سيارتين نقل على طريق الإسكندرية الصحراوي

كتب : محمد عامر , محمد البدري

12:12 م 01/04/2026
    تصادم سيارتين على صحراوي الإسكندرية بسبب الأمطار
    تصادم سيارتين نقل على صحراوي الإسكندرية
    تصادم سيارتين على صحراوي الإسكندرية

شهد طريق الإسكندرية الصحراوي، حادث تصادم بين سيارتين نقل بالقرب من مدخل منطقة عبد القادر غرب المحافظة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، دون تسجيل إصابات.

بداية الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بمدخل منطقة عبد القادر نطاق قسم شرطة العامرية أول، وانتقلت القوات الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لتأمين الطريق.

المعاينة

وأظهرت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة اصطدام بين سيارتين نقل، مما أدى إلى انقلاب حمولتهما من أعلاف على الطريق، ويرجح أن ذلك نتيجة انزلاق السيارات على الطريق إثر سقوط الأمطار التي تشهدها المحافظة.

الإجراءات القانونية

فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول موقع التصادم لحماية المارة وتسيير الحركة المرورية ومنع وقوع حوادث أخرى.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطريق الصحراوي الإسكندرية حادث تصادم سيارات نقل عبد القادر العامرية أول أخبار الإسكندرية اليوم أمطار الإسكندرية حوادث الطرق انقلاب حمولة

