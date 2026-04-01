شهد طريق الإسكندرية الصحراوي، حادث تصادم بين سيارتين نقل بالقرب من مدخل منطقة عبد القادر غرب المحافظة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، دون تسجيل إصابات.

بداية الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بمدخل منطقة عبد القادر نطاق قسم شرطة العامرية أول، وانتقلت القوات الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لتأمين الطريق.

المعاينة

وأظهرت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة اصطدام بين سيارتين نقل، مما أدى إلى انقلاب حمولتهما من أعلاف على الطريق، ويرجح أن ذلك نتيجة انزلاق السيارات على الطريق إثر سقوط الأمطار التي تشهدها المحافظة.

الإجراءات القانونية

فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول موقع التصادم لحماية المارة وتسيير الحركة المرورية ومنع وقوع حوادث أخرى.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.