"الفيديو خلاني أعيد حساباتي".. أيمن بهجت قمر يدعم لقاء سويدان

كتب : نوران أسامة

03:34 م 08/01/2026

أيمن بهجت قمر

وجه السيناريست أيمن بهجت قمر عبر حسابه على "فيسبوك" رسالة دعم للفنانة لقاء سويدان بعد إعلانها الفنانة إصابتها بالعصب السابع.

وكتب: "أنا امبارح لحد الفجر عمال أعيد في فيديو الفنانة لقاء سويدان وأتخيل نفسي مكانها، الفيديو ده خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير وأفكر هل فيه حد أو موقف يستاهل كل الزعل ده. انفد بجلدك واهرب من أي شخص أو أي قصة أو موقف يإذيك ويكسرك ويوصلك لكده".

وتابع: "محدش هينفعك والكل هينفر من حواليك لو مش واقف على رجلك، ألف سلامة على الفنانة لقاء سويدان".

وكانت الفنانة لقاء سويدان أعلنت إصابتها بالعصب السابع في الوجه خلال ظهورها على الهواء ببرنامجها على قناة "الشمس".

وقالت لقاء: "بشكر كل الناس اللي سألت عليا في مرضي وبشكر جمهوري على دعائهم لي وتمنياتهم بالشفاء، حبيت أظهر الجانب الإنساني من حياتي لجمهوري من غير خجل، وفيه ناس قالتلي متطلعيش هوا بالشكل ده لكني أصريت على الظهور".

وأضافت: "الفنان بني آدم بيفرح ويحزن ويتعب وينجح ويفشل، إحنا عندنا مشاكل حياتية ولدينا مشاكل صحية كثيرة. هناك لحظات مرض وضعف ويأس نمر بها، وأنا أصبت بالعصب السابع بناءً على حالة نفسية سيئة وتعرضت لضغط عصبي لفترة طويلة. وظهرت لي حملات تشويه، وفيه ناس كنت بعتبرهم قريبين مني وأصدقاء لي".

أيمن بهجت العصب السابع لقاء سويدان

