15 صورة جمعت بسمة بوسيل بأولادها بعد تصدرها تريند جوجل

كتبت- نوران أسامة:

تصدرت الفنانة بسمة بوسيل تريند محرك البحث "جوجل"، بعد أن شاركت متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، مجموعة صور بإطلالات مختلفة خطفت بها الأنظار، ونالت تفاعلًا واسعًا من جمهورها.

اجتمعت بسمة بوسيل في أكثر من مرة مع أبنائها الثلاثة "آدم وتاليا وأمايا" وحرصت على الاحتفال بأعيادهم ميلادهم في أكثر من مناسبة، بحضور طليقها النجم تامر حسني.

ونستعرض لكم مصراوي 15 صورة جمعت بسمة بوسيل مع أولادها الثلاثة (تاليا وأمايا وأدم).

طرحت بسمة بوسيل مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حلم"، والذي ضم 6 أغنيات من بينها: "أبو حب"، "هو اللي نسيني"، و"وصلتني شي أخبار".

كما تستعد بسمة لخوض تجربة التمثيل لأول مرة من خلال فيلم "بيج رامي"، بطولة رامز جلال، بمشاركة محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ، وهدى الإتربي، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم، وإنتاج وليد صبري، والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

اقرأ ايضًا:

"واتش إت" تطرح البوستر الرسمي لمسلسل "ولد بنت شايب"

رسالة غامضة من دينا فؤاد تثير قلق متابعيها

أول تعليق من ياسمين الجيلاني بعد إعلان انفصالها

رنا سماحة ترافق ابنها في أول يوم دراسة (صور)

وفاة الفنان المغربي مصطفى باقبو عضو فرقة "جيل جيلالة"