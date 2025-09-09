رسالة غامضة من دينا فؤاد تثير قلق متابعيها

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة دينا فؤاد جمهورها رسالة غامضة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، حيث كتبت: "وتبقى دائماً، حسبي الله ونعم الوكيل كفيلة بكل شيء".

وأثارت الرسالة قلق وتساؤلات متابعيها الذين تفاعلوا معها بتعليقات جاء من بينها: "مين مزعلك بس؟"، "مالك يا دودو"، "إيه اللي حصل"، "ربنا يريح قلبك"، "ربنا يبعد عنك النفوس الوحشة".

يذكر أن دينا فؤاد شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "حكيم باشا" تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وبطولة مصطفى شعبان، رياض الخولي، سهر الصايغ، محمد نجاتي، وأحمد صيام.

اقرأ أيضًا:

بالصور | عبير صبري تشارك الجمهور أحدث ظهور لها.. وروجينا تغازلها

بإطلالتين مختلفتين.. أحدث جلسة تصوير جريئة لـ رانيا منصور رفقة ابنتها أمام البحر

هدى المفتي تنشر إطلالات متنوعة تودع بها الصيف