رنا سماحة ترافق ابنها في أول يوم دراسة (صور)

نشرت الفنانة رنا سماحة صورًا جديدة، ظهرت خلالها برفقة ابنها في أولى أيام الدراسة، وشاركت جمهورها لحظات مميزة عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وعلّقت رنا على الصور قائلة: "عايزة أقول كلام كتير أوي ومش عارفة أوصف إحساسي.. فرحة على خوف على قلق، توتر كأني أنا اللي داخلة وأول يوم ليا في المدرسة. ربنا يسعد أيامك ويقدرني أعمل كل اللي نفسك فيه، وأشوفك دايمًا مبسوط وأحسن راجل في الدنيا يا عمري".

يُذكر أن آخر أعمال رنا سماحة الغنائية كانت أغنية "الهونولولو" التي طرحتها في يوليو 2025، و"البركة" و"عاملة عبيطة"، كما تستعد خلال الفترة المقبلة لطرح ميني ألبوم جديد بعنوان "مهري حياة"، يضم 6 أغنيات هي: "مردودة"، "هختار حبه"، "مهري حياة"، "قلبي الغلبان"، "مش أصول"، و"بامبينو".

