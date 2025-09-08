إعلان

"جريئة".. أحدث ظهور لـ كارولين عزمي والجمهور يعلق (صور)

04:34 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    كارولين عزمي (1)
  • عرض 3 صورة
    كارولين عزمي (3)
كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة كارولين عزمي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت كارولين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، تحفة، اللون الأسود جمال عليكي، أحلى كارولين".

جدير بالذكر أن، كارولين عزمي شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، لوسي، ميرنا نور الدين، غادة طلعت، صفوة، حجاج عبدالعظيم، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي أكشن.

كارولين عزمي اطلالة كارولين عزمي السوشيال ميديا
