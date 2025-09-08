كيف رد أحمد السقا على متابع سأله عن استعداده للموت؟

كتب- هاني صابر:

رد النجم أحمد السقا، على أحد متابعيه عبر السوشيال ميديا، سأله عن مدى استعداده للموت عقب تدوينة "السقا" الأخيرة التي أثار من خلالها حالة من الجدل والتفاعل.

ونشر السقا، صورته مع والده الراحل، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "واحشني يا أبو صلاح.. نده عليا وقصر".

وعلق أحد متابعيه على تدوينته، قائلا: "وأنت مستعد". ليرد عليه السقا: "جدا".

وانفصل أحمد السقا مؤخرا عن زوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج دام بينهما لـ 26 عاما أنجبا خلالها 3 أبناء هم "ياسين ونادية وحمزة".

وعرض لـ أحمد السقا خلال الفترة الماضية بدور العرض السينمائي فيلم "أحمد وأحمد" بمشاركة الفنان أحمد فهمي، والذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا.