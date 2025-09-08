كتب-مصطفى حمزة:

رد الفنان محمد علي رزق، على تصريحات الفنان السوري سلوم حداد، بشأن عدم إتقان غالبية الممثلين المصريين، اللغة العربية الفصحى

وعلق محمد علي رزق، عبر صفحته في موقع فيسبوك، على مقطع فيديو للفنان السوري سلوم حداد، يتحدث فيه مؤكدا أن قلة من الفنانين المصريين، ومنهم الراحلين نور الشريف، وعبدالله غيث، هم من أتقنوا التمثيل باللغة العربية الفصحى.

وكتب محمد علي رزق: "طب هرد بجد أهو يا جماعة علشان لما اتريقت قولتولي إزاي تسخر من أستاذ سلوم حداد، مع إنه إدى لنفسه الحق إنه يتريق على الفنانين المصرين".

وتابع:"يا أستاذ سلوم حضرتك غلط، فيه فنانين مصريين كتير بيتكلموا لغة عربية فصحى صحيحة مليون٪؜، وتقدر تشوف آخر عمل تم تقديمه في مصر باللغة العربية رسالة الإمام، وحضرتك تقدر تيجي مصر وتشوف دكتور يحيى الفخراني هو وكل كاست مسرحية الملك لير وهم بيمثلوا باللغة العربية الفصحى".

وأضاف: "حضرتك ممكن تنورنا في تعمل جلسة نقاش فني باللغة العربية الفصحى مع أستاذ أحمد ماهر وهو لوحده كفاية عليك، حضرتك تقدر تيجي تنورنا وتشوف استديوهات الدوبلاچ اللي مليانه شباب بتعمل دوبلاچ باللغة العربية الفصحى، حضرتك تقدر تلف على مسارح مصر وإنت تشوف الهواة قبل الأكاديميين وهما بيمثلوا باللغة العربية الفصحى، فياريت حضرتك متتكلمش عن حاجة إنت مش عارفها، وشكرا".

وشارك الفنان محمد علي رزق، مؤخرا في بطولة مسلسل "فات الميعاد"، وضم العمل، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، سلوى محمد علي، محمود البزاوي.

تصريحات سلوم حداد