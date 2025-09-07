نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في حفل ألبوم جنات الجديد (صور)

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة السورية نسرين طافش أنظار المتابعين من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، أثناء مشاركتها في حفل إطلاق ألبوم المطربة جنات الجديد "ألوم على مين".

ونشرت نسرين مجموعة صور عبر حسابها الرسمي ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وساحرة، مرتدية فستان طويل وجريء.

وحرصت جنات على التقاط صورة تذكارية رفقة زوجها رجل الأعمال أحمد جوهر، بحضور جنات وزوجها المحامي الشهير محمد عثمان نعمان.

وكتبت نسرين تعليقا على الصور: "من حفل اطلاق البوم المبدعة جنات يوم أمس، الف مبروك حبيبتي كل أغنية أجمل من التانية بجد"، لترد عليها جنات: "أشيك وأجمل وأطيب وحده في الدنيا".

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

