نقل رنا رئيس للمستشفى لإجراء عملية جراحية بعد تعرضها لنزيف حاد

كتب - معتز عباس:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبار حول، تعرض الفنانة الشابة رنا رئيس لأزمة صحية طارئة، استدعت دخولها المستشفى.

وكشف برنامج "ET بالعربي"، عن تواصله مع والدتها خبيرة التجميل زينب حسن، والتي قالت إن ابنتها دخلت غرفة العمليات بعد حدوث مضاعفات نتيجة إجهاض جنينها الأول قبل شهر، ومنذ ذلك الوقت وهي تعاني كثيرًا من نزيف مستمر لـ أربعة أيام متواصلة دون توقف، والأطباء يحاولون اكتشاف السبب.

وأكدت والدة رنا في تصريحاتها المنسوبة لبرنامج "ET بالعربي"، أن حالة ابنتها تمر بحالة صحية دقيقة وتحتاج إلى دعوات جمهورها ومحبيها، خاصة وأن العملية الجراحية الجارية تهدف للسيطرة على النزيف المتواصل.

احتفلت الفنانة رنا رئيس بزفافها في 6 مايو الماضي على رجل الأعمال يسري علي، في حفل أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور الأسرة والمقربين، ونجوم الفن والغناء.

يذكر أن، آخر أعمال رنا رئيس مشاركتها في مسلسل "سيد الناس" الذي عرض في دراما رمضان 2025، وهو بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، خالد الصاوي، وإنجي المقدم، وملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، ريم مصطفى، كمال أبو رية، ومن إخراج محمد سامي.