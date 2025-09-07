ناصر رشوان يروي موقفا إنسانيا عن الراحل عامر منيب

كتب- مصطفى حمزة:

كشف الشاعر ناصر رشوان، عن موقف إنساني للمطرب الراحل عامر منيب، وذلك بالتزامن مع ذكرى مولده في سبتمبر الحالي.

وكتب ناصر رشوان، عبر صفحته في موقع فيسبوك: "شهادة لوجه الله الراجل ده لا كان صاحبي ولا فكرت مرة يغنيلي، بس أشهد له أنه في يوم من الأيام وعلى يدي دفع كل الفلوس اللي في جيبه عشان يفك ضيقة صديق، الله يرحمه ويحسن إليه".

جدير بالذكر أن اسم المطرب الراحل عامر منيب، جاء في قوائم الموضوعات الأكثر رواجا، بالتزامن مع ذكرى مولده في سبتمبر الحالي، إذ ولد في 2 سبتمبر 1963، ورحل عن عالمنا في 27 نوفمبر 2011.