ناصر رشوان يروي موقفا إنسانيا عن الراحل عامر منيب

04:12 م الأحد 07 سبتمبر 2025

عامر منيب وناصر رشوان

كتب- مصطفى حمزة:

كشف الشاعر ناصر رشوان، عن موقف إنساني للمطرب الراحل عامر منيب، وذلك بالتزامن مع ذكرى مولده في سبتمبر الحالي.

وكتب ناصر رشوان، عبر صفحته في موقع فيسبوك: "شهادة لوجه الله الراجل ده لا كان صاحبي ولا فكرت مرة يغنيلي، بس أشهد له أنه في يوم من الأيام وعلى يدي دفع كل الفلوس اللي في جيبه عشان يفك ضيقة صديق، الله يرحمه ويحسن إليه".

جدير بالذكر أن اسم المطرب الراحل عامر منيب، جاء في قوائم الموضوعات الأكثر رواجا، بالتزامن مع ذكرى مولده في سبتمبر الحالي، إذ ولد في 2 سبتمبر 1963، ورحل عن عالمنا في 27 نوفمبر 2011.

منشور ناصر رشوان

ناصر رشوان عامر منيب موقف إنساني
