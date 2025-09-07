إعلان

بعد لندن والدوحة.. أنغام تقدم حفلين في الكويت

03:04 م الأحد 07 سبتمبر 2025
كتب- مصطفى حمزة:

تعاقدت المطربة أنغام، على تقديم حفلين في الكويت، وذلك ضمن خطتها للعودة بقوة إلى نشاطها الفني، وذلك بعد خضوعها لجراحة لاستئصال جزء من البنكرياس في ألمانيا.

وتقيم أنغام، حفلتيها على المسرح الوطني بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، يومي 27 و28 نوفمبر المقبل.

وتبدأ أنغام، نشاطها الفني، بعقد جلسات مع المايسترو هاني فرحات، لوضع الرؤية الفنية لحفلها الأول بالقاعة الملكية على المسرح الإنجليزي الشهير"ألبرت هول".

واستقرت أنغام، على إجراء بروفات عديدة مع الفرقة الموسيقية في مصر، قبل التوجه إلى لندن وإكمالها هناك، حتى موعد الحفل يوم 25 سبتمبر الحالي.

وتقوم أنغام، أيضا بوضع اللمسات النهائية على ألبومها، بعد حسمها الأغاني التي وقع اختيارها عليها، على أن تحدد لاحقا موعد طرحه.

وتتوجه أنغام إلى العاصمة القطرية "الدوحة"، في أكتوبر المقبل، إذ تقوم باحياء الحفل المقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، يوم 17 أكتوبر.

وظهرت المطربة أنغام، مؤخرا مع الفنانات إلهام شاهين، وليلى علوي، في أحد شواطئ الساحل الشمالي، إذ تقضي هناك فترة النقاهة.

المطربة أنغام لندن الدوحة حفلين الكويت
