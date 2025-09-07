داخل حمام السباحة.. دينا فؤاد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة دينا فؤاد جمهورها مجموعة صور جديدة أثناء استمتاعها بالعطلة الصيفية، وظهرت داخل حمام السباحة ولاقت الصور إعجاب متابعيها.

ونشرت دينا الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك تلعن الظلام".

وتفاعل معها الجمهور عبر التعليقات، وكان من أبرزها: "قمر"، "ما شاء الله"، "ربنا يسعدك كمان وكمان"، "عسل يا دودو"، "ربنا يحفظك يا رب"، "عسولة أوي".

يذكر أن دينا فؤاد شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "حكيم باشا"، تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، بمشاركة نخبة من النجوم، من بينهم: مصطفى شعبان، رياض الخولي، سهر الصايغ، محمد نجاتي، وأحمد صيام.

