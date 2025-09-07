إعلان

داخل حمام السباحة.. دينا فؤاد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)

11:39 ص الأحد 07 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    دينا فؤاد (11)
  • عرض 7 صورة
    دينا فؤاد (10)
  • عرض 7 صورة
    دينا فؤاد (13)
  • عرض 7 صورة
    دينا فؤاد (14)
  • عرض 7 صورة
    دينا فؤاد (12)
  • عرض 7 صورة
    دينا فؤاد (8)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة دينا فؤاد جمهورها مجموعة صور جديدة أثناء استمتاعها بالعطلة الصيفية، وظهرت داخل حمام السباحة ولاقت الصور إعجاب متابعيها.

ونشرت دينا الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك تلعن الظلام".

وتفاعل معها الجمهور عبر التعليقات، وكان من أبرزها: "قمر"، "ما شاء الله"، "ربنا يسعدك كمان وكمان"، "عسل يا دودو"، "ربنا يحفظك يا رب"، "عسولة أوي".

يذكر أن دينا فؤاد شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "حكيم باشا"، تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، بمشاركة نخبة من النجوم، من بينهم: مصطفى شعبان، رياض الخولي، سهر الصايغ، محمد نجاتي، وأحمد صيام.

اقرأ أيضًا

المسرح التجريبي.. علاء عبدالسلام ومحمود حميدة يشاهدان "رماد من زمن الفتونة" لـ"فرسان الشرق"

أوركسترا القاهرة السيمفوني يبدأ الموسم الفني الجديد ويلتقي جمهوره على المسرح الكبير

إنستجرام دينا فؤاد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

15 صورة للشكل المتوقع لخسوف القمر الكلي الذي تشهده مصر اليوم