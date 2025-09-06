كتبت- منى الموجي:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه GEA)) ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، عن إقامة عدة نزالات ضمن فعالية التدريبات المفتوحة في أسبوع النزال (Public Workout) في مدينة لاس فيجاس يوم الثلاثاء المقبل، لتكون بمثابة المقدمة الرسمية للنزال التاريخي المرتقب بين المكسيكي ساؤول كانيلو ألفاريز والأمريكي تيرينس كروفورد، المقرر على أرض ملعب أليجيانت مساء السبت 13 سبتمبر، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتأتي هذه المحطة لتمنح الجماهير فرصة لمعايشة تدريبات الأبطال مباشرة، في أجواء احتفالية تمزج بين الحماس الرياضي والتفاعل الجماهيري.

وتتميز الفعالية بسلسلة من النزالات قبل الموعد الكبير. ففي نزال من ست جولات بوزن المتوسط (156 رطلاً)، يواجه عبدالله داركازانلي، خصمه كودي كوبوسكي. أما في نزال من عشر جولات بوزن فوق المتوسط (170 رطلاً)، فيصطدم الكازاخستاني بيك نورماغانبيت، صاحب السجل المثالي بأربعة عشر انتصارًا بلا هزيمة، اثنا عشر منها بالضربة القاضية، بالأمريكي ستيفن سامبتر الذي يملك أحد عشر فوزًا، تسعة منها بالضربة القاضية، مقابل خسارة واحدة وتعادل.

إلى جانب نزال من ست جولات في الوزن الثقيل، إذ يدخل الكوبي يواندي تويراك بسجل كامل من ثلاثة انتصارات جميعها بالضربة القاضية، لمواجهة الأمريكي سكاي لار لاسي الذي يملك ثمانية انتصارات، ستة منها بالضربة القاضية، مقابل خسارة واحدة وتعادلين.

ويشهد الجمهور أيضًا نزالًا من 8 جولات بوزن فوق المتوسط (170 رطلاً) يجمع المكسيكي بريان ليون سالغادو، الذي يملك ثمانية انتصارات جميعها بلا هزيمة، 7 منها بالضربة القاضية، مع الأمريكي ديفونتي ماكدونالد صاحب 8 انتصارات، منها اثنان بالضربة القاضية، مقابل 5 هزائم، .

وفي وزن الذبابة (112 رطلاً) يخوض ميكي تالون، الذي يملك سجلًا بتسعة انتصارات دون أي خسارة، نزالًا من ست جولات أمام الأمريكي كريستيان روبليس الذي يملك تسعة انتصارات، أربعة منها بالضربة القاضية، مقابل 3 هزائم.