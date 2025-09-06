إعلان

بصورة نادرة ورسالة مؤثرة.. ابنة رجاء الجداوي تحيي ذكرى ميلاد والدتها

02:48 م السبت 06 سبتمبر 2025

رجاء الجداوي وابنتها أميرة مختار

background

كتب- هاني صابر:

أحيت أميرة مختار ابنة الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، ذكرى ميلاد والدتها الذي يوافق اليوم 6 سبتمبر، إذ أنها من مواليد 1934 .

ونشرت ابنة رجاء الجداوي، عبر حساب والدتها على إنستجرام، صورة نادرة تجمعها بعدد من نجمات الفن بينهن الفنانة بوسي والفنانة شيماء سيف.

ووجهت أميرة، رسالة رثاء لوالدتها، وكتبت: "كل سنة وكل لحظة وكل ثانية وانتي في قلبي يا أمي طيبة وفي قلوب كل اللي بيحبك.. الله يرحمك ويغفر لك ويديم عليكي نعمة حب الناس ودعائهم ليكي ٦سبتمبر يا رب دعائنا ليكي يصلك في عيد ميلادك".

وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي يوم 5 يوليو 2020 بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.

وأصيبت الممثلة الراحلة بالفيروس منذ نهاية مايو 2020 وتلقت علاجا مكثفا وجرعات بلازما من متعافين من الفيروس لكن المسحات التي أجريت لها للكشف عن المرض ظلت إيجابية حتى وافتها المنية.

أميرة مختار رجاء الجداوي إنستجرام بوسي شيماء سيف
