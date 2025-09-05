كتب- مروان الطيب:

أعاد برنامج "et بالعربي" نشر مقطع فيديو قديم للفنانة بسمة بوسيل، كانت ترد فيه على انتقادات موجهة لها في وقت سابق.

وجاء إعادة نشر الفيديو بالتزامن مع تعرض بسمة لانتقادات جديدة مؤخرًا بسبب إطلالاتها الجريئة التي ظهرت بها بمهرجان فينيسيا السينمائي، وغلقها لخاصية التعليق على منشوراتها على موقع انستجرام.

كانت كاميرا "ET بالعربي" التقت بالفنانة بسمة بوسيل في وقت سابق، وقالت وقتها: "معنديش مشكلة الناس تعمل اللي هي عايزاه طالما أنا بعمل اللي مريحني واللي عايز يتكلم يتكلم، مش فارقلي".

الفنانة بسمة بوسيل احتفلت بطرح ألبومها الجديد بعنوان" حلم" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وعبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتخوض بسمة بوسيل تجربة التمثيل لأول مرة في فيلم بيج رامي، مع رامز جلال، بمشاركة محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربي، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

ماجدة خيرالله عن مصطفى غريب: "أخشى من استغلاله فيتحول الى نمرة"

"ضي" أحدثها.. أعمال فنية شارك بها محمد منير بحضور خاص (تفاصيل)