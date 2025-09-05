كتبت- منى الموجي:

شهدت دار إقامة كبار الفنانين اليوم الجمعة 5 سبتمبر، احتفالية خاصة بمناسبة مرور عامين على إنشائها، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى المولد النبوي. الحفل أقيم برعاية نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بهدف التأكيد على رسالة النقابة في دعم ورعاية رموز الفن الذين أثروا وجدان الجمهور لعقود طويلة.

بدأت الاحتفالية بتقطيع "تورتة"، وسط تصفيق وضحكات الفنانين الكبار المقيمين بالدار، وأقيم على هامش الحفل عرض مسرحي غنائي حمل طابع الفرح والاحتفاء، من إخراج الفنان محمود البنا، شارك فيه الفنانون: فاطمة محمد علي، الدكتورة هبة الله سامي، الفنان علاء مرسي، الفنانة مروة عبد المنعم، والفنان ياسر علي ماهر، الفنان محمود البنا.

وحضر الاحتفالية عدد من الفنانين الذين حرصوا على مشاركة زملائهم الكبار لحظات الفرح، من بينهم: الفنان أيمن عزب عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، الفنان محمد صلاح آدم، والفنان أشرف طلبة عضو مجلس النقابة.

كما تزينت القاعة بوجود كبار الفنانين المقيمين في الدار، الذين يمثلون تاريخاً من العطاء والإبداع، ومن بينهم: الفنانة فادية عكاشة، الفنان حمدي العربي، والفنانة فاتن الحلو.