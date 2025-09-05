أدهم نابلسي يؤم المصلين في معرض دمشق الدولي ويتصدر "التريند"

كتب- مروان الطيب:

تصدر الفنان المعتزل أدهم نابلسي محرك البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهوره في فعاليات معرض دمشق الدولي.

ونشرت الصفحة الرسمية لمعرض دمشق الدولي، صورا لـ أدهم نابلسي ظهر خلالها وهو يؤم المصلين في صلاة المغرب وكتبت الصفحة: "لحظة صلاة المغرب بأجواء روحانية في معرض دمشق الدولي، يؤديها أدهم نابلسي بحضور الشيخ محمود الحسنات.

وحازت الصور على إعجاب رواد السوشيال ميديا، وكتبوا: "منظر مهيب، أحلى منظر، سبحان الله يغير لأحسن حال، الله يحميك ويوفقك".

وكشف أحد الأصدقاء المقربين للفنان المعتزل أدهم نابلسي عن حصوله على شهادة إجازة في تلاوة وتجويد القرآن الكريم عام 2022، ونشر عبر "فيسبوك"، مقطع فيديو له أثناء تكريم خاص أقيم له في مسجد أبو عيشة، في العاصمة الأردنية عمان، ظهر خلاله المطرب المعتزل وهو يتلو القرآن الكريم.

وكان المطرب أدهم نابلسي، أعلن اعتزاله الفن بشكل نهائي يوم 20 ديسمبر 2021.

