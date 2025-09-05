إعلان

محمد فؤاد يتألق بأغانيه في حفله بالساحل الشمالي (صور)

02:55 م الجمعة 05 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محمد فؤاد - حفل الساحل الشمالي (4)
  • عرض 5 صورة
    محمد فؤاد - حفل الساحل الشمالي (5)
  • عرض 5 صورة
    محمد فؤاد - حفل الساحل الشمالي (3)
  • عرض 5 صورة
    محمد فؤاد - حفل الساحل الشمالي (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

أحيا المطرب محمد فؤاد، حفلا غنائيا بالساحل الشمالي، مساء أمس الخميس، وذلك بحضور جماهيري كبير.

وقدم فؤاد، باقة متميزة من أجمل أغانيه التي أحبها الجمهور عبر رحلته الفنية الطويلة.

وتألق محمد فؤاد بأغانيه الشهيرة مثل "كماننا"، "حيران"، "فاكرك يا نسيني"، و"ألف ليلة وليلة" لأم كلثوم،"طمني عليك"، وغيرها من الأغاني التي ألهبت حماس الجمهور.

وحرص "فؤاد"، على الترحيب خلال الحفل بمهندس الصوت أمير محروس والفنانة أمل رزق.

محمد فؤاد الساحل الشمالي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم
تحذير من الشبورة وظهور السحب المنخفضة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة