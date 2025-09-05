محمد فؤاد يتألق بأغانيه في حفله بالساحل الشمالي (صور)

كتب- هاني صابر:

أحيا المطرب محمد فؤاد، حفلا غنائيا بالساحل الشمالي، مساء أمس الخميس، وذلك بحضور جماهيري كبير.

وقدم فؤاد، باقة متميزة من أجمل أغانيه التي أحبها الجمهور عبر رحلته الفنية الطويلة.

وتألق محمد فؤاد بأغانيه الشهيرة مثل "كماننا"، "حيران"، "فاكرك يا نسيني"، و"ألف ليلة وليلة" لأم كلثوم،"طمني عليك"، وغيرها من الأغاني التي ألهبت حماس الجمهور.

وحرص "فؤاد"، على الترحيب خلال الحفل بمهندس الصوت أمير محروس والفنانة أمل رزق.