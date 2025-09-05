ماجدة خيرالله عن مصطفى غريب: "أخشى من استغلاله فيتحول الى نمرة"

كتب- هاني صابر:

أشادت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله، بالفنان مصطفى غريب مؤكدة أنه مصدر للبهجة في الأعمال الفنية التي يشارك بها.

وكتبت خيرالله، عبر حسابها على فيسبوك: "مصطفى غريب مصدر للبهجة في كل الأعمال التي يشارك فيها، ولقاءاته التليفزيونية تدل على سرعة بديهه وذكاء، وأعجبني ردوده على مذيع خليجي سخيف بيتعمد إحراج ضيوفه، مما يثير أعصابهم وبعضهم كاد يضربه".

وأضافت: "أما مصطفى غريب فكانت ردوده وتعليقاته ذكية ومفحمة وحادة بدون وقاحة، شاهدته مؤخرا مشاركا في بطولة أفلام حققت نجاحا تجاريا، وأخشى من استغلاله في أعمال فنية بحيث يتحول الى نمرة مثلما حدث مع محمد ثروت، وحمدي الميرغني وأوس أوس، وغيرهم من نجوم مسرح مصر".

يذكر أن، مصطفى غريب شارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل "أشغال شقة جدا" بطولة هشام ماجد، وأسماء جلال، وسلوى محمد علي، ومن ضيوف الشرف انتصار، وإيمان السيد، الفنانة السودانية إسلام مبارك، إنعام سالوسة، وإنجي وجدان، ومي كساب، ومن إخراج خالد دياب.