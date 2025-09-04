رد ناري من بدرية طلبة على من وصفها بـ"الكومبارس والخدامة" (فيديو)

كتب- هاني صابر:

ردت الفنانة بدرية طلبة، على من وصفها بالكومبارس والخدامة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت بدرية، ببرنامج"كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على "إم بي سي مصر": "أنا لما طلعت عشان أفهم الناس طلع حد تاني استفزني، وكنت واخدة مهديء، واللي حصل علمني إن اللي بيهوهو محدش هيرد عليه، وأنا همشي بالمبدأ ده، وطالما أنت داخل صفحتي تشتمني يبقى متكاد مني، وكنت مفكرة إن فيا حاجة غلط، ولقيت اني زي الفل وفرحانة أوي".

وأضافت بدرية: "ولادي كانوا زعلانين، قولتلهم بقولكوا إيه، بعيد عن الشرف والسمعة.. فأنا ميه ميه، أنا بدرية طلبة زي ما أنا.. انتوا زعلانين ليه، يقولوا اللي يقولوه، إيه المشكلة كومبارس ولا خدامة ولا شبع بعد جوع.. معاك يا فندم تحت أمرك، إنما سمعتي وشرفي فلة، ومحدش نزلي صورة وأنا عريانة، ومهنة الكومبارس طبعا مهنة شريفة، ومقامي محفوظ في شغلانتي والكلام ده عمره ما هيأثر فيا.. شئتم أم أبيتم".