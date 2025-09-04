إعلان

أحدث ظهور لـ مينا مسعود مع زوجته في شهر العسل والجمهور يعلق (صور)

06:41 م الخميس 04 سبتمبر 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مينا مسعود وإميلي شاه (5)
  • عرض 8 صورة
    مينا مسعود وإميلي شاه (6)
  • عرض 8 صورة
    مينا مسعود وإميلي شاه (7)
  • عرض 8 صورة
    مينا مسعود وإميلي شاه (8)
  • عرض 8 صورة
    مينا مسعود وإميلي شاه (4)
  • عرض 8 صورة
    مينا مسعود وإميلي شاه (3)
  • عرض 8 صورة
    مينا مسعود وإميلي شاه (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

يواصل النجم العالمي مينا مسعود، الاحتفال بزواجه من الممثلة إميلي شاه الذي أقيم مؤخرا في إيطاليا وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وخضع مينا مسعود لجلسة تصوير رومانسية جديدة مع زوجته خلال قضاء شهر العسل، ونشر الصور عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بداية شيء ساحر".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى كابل، مبروك، كل الحب من الهند، فرحانين ليك".

واحتفل مينا مسعود بزفافه على الممثلة الأمريكية من أصول هندية إميلي شاه في أجواء مميزة.

وتداولت عدد من المواقع العالمية صورا من حفل الزفاف الذي أقيم على الطريقة الهندية، كما حرص مينا مسعود على مزج الاحتفال بالطريقة المصرية، وسط طقوس دينية مسيحية.

يذكر أن، آخر أعمال مينا مسعود فيلم "في عز الضهر" بطولة شيرين رضا، جميلة عوض، محمود حجازي، إيمان العاصي، محمد علي رزق.

اقرأ أيضا:

بالتصفيق وهتافات "فلسطين حرة".. استقبال خاص لـ "صوت هند رجب" بمهرجان فينسيا

عمر متولي: "عادل إمام كان زملكاوي عندًا.. ومع الوقت بقى أهلاوي"

مينا مسعود مينا مسعود مع زوجته الممثلة إميلي شاه مينا مسعود مع زوجته في شهر العسل مينا مسعود وإميلي شاه
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

هل نواجه أبرد شتاء منذ 20 عامًا؟ .. توضيح مهم من الأرصاد
سفارة أمريكا تنشر صورة من مناورة النجم الساطع مع مصر وتعلق: إحنا أقوى مع بعض
رسميًا.. نشر ضوابط الوحدات البديلة للإيجار القديم في الجريدة الرسمية
آلية ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ زيادة أسعار شرائح "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ"قبل زيادتها؟ مصدر يوضح