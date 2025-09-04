أحدث ظهور لـ مينا مسعود مع زوجته في شهر العسل والجمهور يعلق (صور)

كتب- مروان الطيب:

يواصل النجم العالمي مينا مسعود، الاحتفال بزواجه من الممثلة إميلي شاه الذي أقيم مؤخرا في إيطاليا وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وخضع مينا مسعود لجلسة تصوير رومانسية جديدة مع زوجته خلال قضاء شهر العسل، ونشر الصور عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بداية شيء ساحر".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى كابل، مبروك، كل الحب من الهند، فرحانين ليك".

واحتفل مينا مسعود بزفافه على الممثلة الأمريكية من أصول هندية إميلي شاه في أجواء مميزة.

وتداولت عدد من المواقع العالمية صورا من حفل الزفاف الذي أقيم على الطريقة الهندية، كما حرص مينا مسعود على مزج الاحتفال بالطريقة المصرية، وسط طقوس دينية مسيحية.

يذكر أن، آخر أعمال مينا مسعود فيلم "في عز الضهر" بطولة شيرين رضا، جميلة عوض، محمود حجازي، إيمان العاصي، محمد علي رزق.

