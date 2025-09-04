ممكن روتين شعرك يا فنان؟.. شادي شامل ينشر صورة جديدة والجمهور يعلق

كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان شادي شامل صورة جديدة عبر حسابه على "فيسبوك" من أحدث ظهور له على السوشيال ميديا.

وظهر شادي شامل بإطلالة أنيقة وارتدى بدلة ونظارة شمسية، وكتب:"يادوب ألحق".

وحازت الصورة على العديد من الانتقادات من قبل متابعيه وعلقوا: "ممكن روتين شعرك يافنان، يا عندليب يا جامد، حلو ألحق قبل ما تفوتك حصة العربي".

قال الفنان شادي شامل إنه يحب نفسه ويثق فيها، ويلا يهتم بالانتقادات التي توجه له، كما أشار إلى قيامه بإجراءات تجميلية للحفاظ على شكله إلى جانب حرصه على ممارسة الرياضة.

وتابع في حواره مع المذيعة أميرة بدر في برنامج "خلاصة الكلام" المعروض على قناة النهار: "بحب نفسي أكيد، لازم أحب نفسي مش حكاية معجب بنفسي، يمكن واثق من نفسي، وأنا قديم برضه خلي بالك مش غرور ولا تكبر، وبحب روحي العادية التلقائية، وبصحى أبص لنفسي في المراية وادلع نفسي".

تابع "أنا من الشخصيات اللي تحب دائما تكلم نفسها، وساعات بكون مش طايق ابص لنفسي في المراية. وطول عمري شكلي كده، يمكن ساعة عبدالحليم حافظ كانت شخصية وعملتها، وطبيعي مع مرور السنين إني كبرت فشكلي اتغير".

وعن الإجراءات التجميلية التي قام بها، أوضح "عامل بوتكس، وفيلر مرة واحدة عملته من كام سنة، كنت في دبي لكن أنا بعمل بوتكس دلوقتي بس، وكل فنانين مصر بيعملوا بوتكس، ومش عيب الراجل يهتم بنفسه لو حاجة هتحلي من شكلك اعملها لكن لو هيكون زيادة عن اللزوم ليه نعملها، زي ما الست بتهتم بنفسها لازم الراجل يهتم بنفسه في إطار معين، ولازم أكون قدام الست شكلي كويس وإحنا فنانين".

وردًا على الانتقادات التي يتعرض لها، وهل تضايقه، أجاب "زمان كنت بتضايق دلوقتي لأ، الناس بقت بتعمل والعالم مفتوح على بعضه انا واثق من نفسي وميهمنيش أي حد خالص"، مضيفا "بهتم بجسمي والرياضة أهم حاجة وبحافظ على أكلي ومش باكل كميات كبيرة وبشرب ماية كتير طبعا".

يذكر أن آخر مشاركات شادي شامل الفنية كانت من خلال مسلسل "المرافعة" بطولة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي عام 2014.

