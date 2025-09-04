سليم سحاب يوجه رسالة لجمهوره بعد تعافيه: أنا ممتن لكم

كتبت- سهيلة أسامة:

طمأن المايسترو سليم سحاب جمهوره على حالته الصحية، بعد تعرضه مؤخرًا لوعكة نُقل على إثرها إلى المستشفى، وأعلن خروجه وعودته إلى منزله.

وكتب سحاب عبر حسابه على "فيسبوك": "بعد وعكة صحية ألمّت بي، أعلن لجمهوري الحبيب أنني عدتُ إلى بيتي سالمًا مُعافى. لقد كانت محبتكم ودعواتكم بمثابة مظاهرة حب عارمة غمرتني، ودفعتني للتغلب على هذه المحنة، الحمد لله الذي استجاب لدعائكم، وأنا ممتن لكم من كل قلبي".

وأضاف: "كل الشكر لكل من سأل عني وزارني، والشكر موصول إلى مستشفى كايرو كلينيك، ذلك الصرح الطبي العظيم الذي يضم أمهر الأطباء وأكفأ طاقم تمريض، بالإضافة إلى كل العاملين الذين لم يبخلوا بلحظة رعاية أو اهتمام أو ابتسامة".

اقرأ ايضًا:

عمر متولي: "عادل إمام كان زملكاوي عندًا.. ومع الوقت بقى أهلاوي"

رانيا محمود ياسين تهنئ متابعيها بالمولد النبوي الشريف

الشاعر بهاء الدين محمد يوضح تأثير نسبه إلى الرسول