بفستان جريء ومكشوف.. نورهان منصور تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة نورهان منصور الأنظار من خلال أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت نورهان الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستانًا مكشوف الصدر باللون الأسود.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين، وجاءت أبرزها كالتالي: "ليدي"، "جميلة"، "رشاقة وجمال"، "عسولة أوي"، "ما شاء الله"، "قمر"، "ربنا يحميكي".

وشاركت رانيا منصور في فيلم "ريستارت"، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

اقرأ أيضًا:

يسرا تهنئ جمهورها بـ المولد النبوي الشريف: "ربنا يجعل أيامكم كلها سلام ونور"

غزالة".. عبير صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور (صور)

هكذا علقت ماجدة خير الله على تشابه فيلم "الهنا اللي أنا فيه" مع "امرأة زوجي"