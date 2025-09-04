كتبت- نوران أسامة:

هنأت الفنانة يسرا جمهورها ومتابعيها بمناسبة المولد النبوي الشريف، الذي يوافق اليوم الخميس 4 سبتمبر.

وكتبت يسرا في منشور لها نشرته عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام": "كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، ربنا يجعل أيامكم كلها سلام ونور ومحبة".

وتابعت: "اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد، أشرف خلقك، صلاة تملأ السماوات نورًا والقلوب سكينة".

جدير بالذكر أن يسرا تشارك الفترة الحالية في بطولة فيلمين، الأول "الست لما" بطولة ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويطرح عدد من قضايا المرأة، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبوغريب. وإنتاج ندى ورنا السبكي.

والفيلم الثاني يحمل اسم "بنات فاتن" وبدأت تصويره قبل سفرها إلى مهرجان كان، ويشارك في بطولته هدى المفتي، باسم سمرة، الفنان السوداني مصطفى شحاتة، ومواطنته إسلام مبارك، حمدي هيكل، وعدد من النجوم الشباب، فيما يظهر الفنان الشاب حسن مالك كضيف شرف خلال الأحداث. والفيلم من تأليف أمينة مصطفى، وإخراج محمد نادر.

