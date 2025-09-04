إعلان

"مصر جنة".. هكذا روجت ميريام فارس لحفلها بمصر

02:07 م الخميس 04 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ميريام فارس .._
  • عرض 6 صورة
    ميريام فارس (3)
  • عرض 6 صورة
    ميريام فارس
  • عرض 6 صورة
    ميريام فارس_1
  • عرض 6 صورة
    ميريام فارس (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

تستعد الفنانة اللبنانية ميريام فارس لإحياء حفل غنائي بمصر، والمقرر إقامته يوم 19 سبتمبر الجاري.

وروجت ميريام للحفل ونشرت البوستر الدعائي الخاص به عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "بيقولوا مصر حلوة.. لا مصر بجد جنة".

وكان آخر ما طرحته ميريام فارس أغنية بعنوان "لحبيبي"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وعبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

عمر متولي: "عادل إمام كان زملكاوي عندًا.. ومع الوقت بقى أهلاوي"

رانيا محمود ياسين تهنئ متابعيها بالمولد النبوي الشريف

الشاعر بهاء الدين محمد يوضح تأثير نسبه إلى الرسول

اقرأ أيضًا:

غزالة".. عبير صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور (صور)

هكذا علقت ماجدة خير الله على تشابه فيلم "الهنا اللي أنا فيه" مع "امرأة زوجي"

خالد سليم يهنئ جمهوره بمناسبة المولد النبوي الشريف

شيء طبيعي وموجود.. أسيل عمران تكشف سبب تجميد بويضاتها

ميريام فارس حفل ميريام فارس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بدء تنفيذ قانون العمل الجديد.. اعتماد الاستقالات وتوثيق العقود بمكاتب العمل
رسميًا.. نشر ضوابط الوحدات البديلة للإيجار القديم في الجريدة الرسمية
الإمارات لا تستبعد إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل.. فما السبب؟
آلية ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ زيادة أسعار شرائح "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ"قبل زيادتها؟ مصدر يوضح