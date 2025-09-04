"مصر جنة".. هكذا روجت ميريام فارس لحفلها بمصر

كتبت- نوران أسامة:

تستعد الفنانة اللبنانية ميريام فارس لإحياء حفل غنائي بمصر، والمقرر إقامته يوم 19 سبتمبر الجاري.

وروجت ميريام للحفل ونشرت البوستر الدعائي الخاص به عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "بيقولوا مصر حلوة.. لا مصر بجد جنة".

وكان آخر ما طرحته ميريام فارس أغنية بعنوان "لحبيبي"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وعبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

